Viktoria Varga è da sempre una delle wags italiane più seguite sui social. La splendia moglie di Graziano Pellé riscuote successo con ogni post e foto grazie ad una bellezza e sensualità uniche. E anche nell'ultima uscita la modella, che ha da poco lanciato una nuova linea di costumi, si è confermata super sexy, con un costume intero nero stesa a letto con il telefono in mano: "Summer is calling" (l'estate chiama ndr.) e lei è già pronta per rispondere. Ecco le sue foto nella nostra gallery.