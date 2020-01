Inizia il nuovo anno, finisce la carriera di David Villa. L’attaccante ex Valencia, Barcellona e Atletico Madrid, ha appeso gli scarpini…vincendo. Sì, perché il Guaje ha sconfitto i Kashima Antlers per 2-0 con il suo Vissel Kobe, e, con Iniesta, ha alzato al cielo la Coppa dell’Imperatore.





Iniesta illumina, Villa e Podolski rimangono a secco, ma il Vissel Kobe trionfa grazie all’autogol di Inukai e alla rete di Fujimoto. E il mondo del calcio saluta Villa, campione del Mondo e d’Europa con Spagna e Barcellona, vincitore di tre campionato spagnoli tra blaugrana e Colchoneros, portando sul tetto di Spagna, vincendo la Coppa del Re e la Supercoppa iberica, anche il Real Saragozza. Nella notte europea l’ultimo trofeo, in Giappone. Conquistato un altro continente nella notte dell’addio.