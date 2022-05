Ai microfoni di Sky, nel post partita di Villarreal-Liverpool, ha parlato Raul Albiol, centrale degli spagnoli: “Il gol di Fabinho ci ha fatto male, e tutto lo sforzo fatto nel primo tempo ci ha penalizzati. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi per il loro apporto, è un peccato per noi non arrivare in finale. Dopo l’intervallo volevamo continuare anche se avevamo faticato, ma dopo il primo gol è stata dura. Le assenze? Queste sono le stagioni. Ci sono momenti in cui alcuni stanno bene e altri sono infortunati, ma devi accettarlo”.