Raul Albiol ha rinnovato con il Villarreal ed esprime tutta la sua gioia: "​Sono molto felice di poter restare per un'altra stagione, dopo tutto l'amore che ho ricevuto fin dal primo giorno. Devo continuare a lavorare e dare il massimo per i tifosi e per il club. Non potrei essere più felice. Il futuro? Tutto dipenderà dalle mie prestazioni e dal mio lavoro, ma sia io che la mia famiglia siamo molto felici di restare qui. Ora dobbiamo concentrarci su questa stagione, abbiamo ancora tanto da fare".