Il Villarreal ha provato a portarlo in Spagna nel mercato di gennaio, ma alla fine è rimasto in Croazia. Dominik Livakovic, portiere 28enne della Dinamo Zagabria, continua ad essere nei pensieri del Sottomarino Giallo, che non ha mollato la presa; il titolare della nazionale croata, sotto contratto fino al 2024, potrebbe cambiare squadra in estate. A riportarlo è As.



Livakovic si è distinto ai Mondiali 2022 in Qatar con parate fenomenali che hanno portato la Croazia fino al terzo posto, battuta solo in semifinale dall'Argentina campione.