Crescono le pretendenti per Pau Torres del Villarreal. Il giocatore può essere una cessione del Submarino amarillo e la fila non manca. Come riporta 90 Min, su di lui si registra l'interesse di Aston Villa, sotto richiesta di Emery, ma anche di Wolverhampton, Everton e Manchester United. Il club spagnolo, però, chiederà una cifra che supera i 40 milioni di euro per accordare la cessione.