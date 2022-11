Secondo Football Insider l'Aston Villa avrebbe messo nel mirino Pau Torres del Villarreal come obiettivo di mercato. Unai Emery, allenatore dei Villans, avrebbe dato il suo okay per provare a prendere il difensore, accostato anche alla Juventus. I due si ritroverebbero dopo l'esperienza condivisa proprio nel Submarino Amarillo.