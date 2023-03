Il Villarreal non sta disputando una stagione eccelsa, ma nemmeno da dimenticare. Il sottomarino giallo è sesto in Liga ed è ancora vivo in Conference League, in cui dovrà affrontare l'Anderlecht. L'idea del cambio allenatore è uno degli aspetti principali che il club spagnolo sta considerando per la prossima stagione. Secondo Fichajes, Andoni Iraola è l'indiziato numero uno per la panchina. L'ex difensore storico dell'Athletic Bilbao, ora allenatore del Rayo Vallecano, avrebbe chiesto, in vista del suo trasferimento, di portare con se anche Santi Comesaña, centrocampista spagnolo.