Santi Comesaña è uno dei giocatori più importanti del Rayo Vallecano questa stagione. A 26 anni, il centrocampista galiziano si è affermato come uno dei pilastri della squadra di Andoni Iraola, trovando in Vallecas il luogo perfetto per sviluppare il suo talento e dimostrare il suo valore, qualcosa che non è passato inosservato al Villarreal. Secondo Fichajes, il giocatore è la prima firma del sottomarino giallo per la prossima stagione, dato che è il suo contratto scade il 30 giugno.