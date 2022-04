Il Real Madrid sta lavorando alla pianificazione della sua rosa per la prossima stagione con l'intenzione di rafforzare tutti i reparti. Uno di questi è l'esterno destro basso in quanto Dani Carvajal non sta offrendo più le stesse garanzie degli anni scorsi. Il nome nuovo è quello di Juan Foyth, 24enne argentino del Villarreal che in questa stagione ha raggiunto livelli altissimi come tutta la squadra. Lo riporta fishajes.net.