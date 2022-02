Il Villarreal di Emery, prossimo avversario della Juventus in Champions League, perde il proprio capocannoniere almeno per la gara d'andata: 11 gol e 5 assist in stagione per Gerard Moreno, che si è fatto male contro il Betis Siviglia e salterà di sicuro le prossime sfide, contro Real Madrid, Granada ed Espanyol, oltre alla sfida coi bianconeri.



NIENTE DA FARE - L'attaccante della nazionale ha riportato un sovraccarico al soleo della gamba destra, problema che lo sta affliggendo da ormai diversi mesi. Per tornare al 100% non potrà correre rischi e dovrà dunque preservarsi per partecipare alla sfida di ritorno.