Ancora poche ore e poi sarà Villarreal-Juventus. Atmosfera da Champions per le strade della città spagnola,. A proposito: c'è chi per stasera si sente da giorni una doppietta dell'ex attaccante della Fiorentina, proprio nel giorno del suo debutto nella competizione. Entusiasmo, pronostici e sorrisi in attesa del fischio d'inizio: Villarreal-Juve, ancora qualche ora e si parte.