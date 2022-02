Questa sera a partire dalle 21 Villarreal e Juventus si giocano allo Stadio della Ceramica l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Arnaut Danjuma ha preso parte a cinque marcature (quattro reti, un assist) con il Villarreal in questa Champions League. Si tratta della partecipazione al gol più alta per un giocatore del Villarreal in una edizione di CL, dal 2008/09: cinque anche Joseba Llorente (quattro centri e un passaggio vincente) in quella stagione.