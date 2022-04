Giovanni Lo Celso, centrocampista del Villarreal che ha battuto stasera il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League, ha parlato ai microfoni dell'Uefa:



"Il Bayern era favorito, quindi voglio prima di tutto ringraziare il resto dei miei compagni di squadra per l'enorme sforzo che hanno appena fatto. Siamo una squadra affamata. Anche contro una delle migliori squadre del mondo, anche se siamo umili, abbiamo prodotto una prestazione eccezionale e, francamente, il punteggio avrebbe dovuto essere più grande a nostro favore. Sappiamo che non sarà facile la prossima settimana, penso che se saremo totalmente concentrati nella seconda partita avremo le nostre possibilità per arrivare in fondo".