Il primo obiettivo per il mercato del Villarreal è la conferma di Juan Foyth, autore di un grande finale di stagione nel ruolo di terzino destro. L’argentino è in prestito dal Tottenham, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il Submarino Amarillo ha intenzione di pagare il riscatto ma vuole chiedere uno sconto agli Spurs, dato il contratto di Fotyh scadrà nel 2022. Lo riporta AS.