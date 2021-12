Marco Senna, ex centrocampista e oggi responsabile delle relazioni istituzionali del Villarreal, ha parlato del cambio di sorteggio in Champions League che ha visto il sottomarino giallo passare dal Manchester City alla Juventus come avversario per gli ottavi.



"Ci aspetta un club verso il quale nutriamo profondo rispetto e stiamo già pensando a come affrontarli. Analizzando la situazione (cioè il cambio di avversaria da Manchester City a Juventus, ndr) credo che per noi la situazione sia migliorata".