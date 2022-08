Secondo As, l'esterno offensivo del Villarreal Yeremi Pino ha in mano le proposte di Arsenal e Liverpool, ma gli agenti ritengono che un altro anno in Spagna possa essere funzionale alla sua crescita; il Submarino Amarillo lo vorrebbe tenere, tuttavia, un'offerta vicina alla clausola rescissoria da 80 milioni potrebbe far saltare il banco.