Le brutte sensazioni dell'immediato post partita contro l'Osasuna sono state confermate, purtroppo per Alberto Moreno, dagli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi. L'esterno del Villarreal ha infatti rimediato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Per lui, di fatto la stagione finisce qui e non ci sarà di conseguenza nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus.



IL COMUNICATO

Dopo gli accertamenti medici effettuati, è stato confermato che Alberto Moreno soffre della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore si è infortunato durante l'ultima partita della Liga contro l'Osasuna, giocata sabato scorso. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni dal dottor Ramón Cugat. Il Villarreal CF manda tanti incoraggiamenti e un grande abbraccio ad Alberto Moreno, augurandogli una pronta e sana guarigione.