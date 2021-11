Acque agitate al Flamengo, a meno di un mese dalla finale di Copa Libertadores, in programmail prossimo 27 novembre contro il Palmeiras. L'attuale allenatore dei rossoneri Renato Portaluppi ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta in coppa del Brasile. Dimissioni al momento respinte almeno fino alla partita più importante dell'anno.

Se il tecnico non cambiasse idea è già pronto il sostituto: secondo UOL Esporte in pole position ci sarebbe Andrè Villas Boas, rimasto senza squadra dopo la chiusura con il Marsglia; più staccati Carlos Carvalhal e Reinaldo Rueda.