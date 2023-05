. Da Udine, ai confini con l’Austria, e a diciannove anni di distanza dall’avvento di Aurelio De Laurentiis alla proprietà e alla presidenza del club.Perciò la notte, questa notte, sarà lunga, sarà piena, sarà romantica.Mentre il Maradona ribolle ancora dell’entusiasmo dei 60 mila innamorati piazzatisi davanti ai maxischermi e la città è invasa da fiumi di gente giustamente scatenata,. Vedere tanta gente felice piangere e abbracciarsi all’infinito non lascia mai indifferenti chi ama lo sport e quello che significa.(1-1), grazie ai gol di(14’, destro a giro) e di(52’, interno destro, da azione d’angolo). Partita è stata fino a venti minuti dalla fine, quando Silvestri, il portiere dell’Udinese, ha negato il gol a Zielinski, entrato per Ndombele. Poi, come ha detto opportunamente Massimo Ambrosini nel suo commento,Non ha smesso di giocare, ma certo non ha più pressato alta, i contrasti sono stati rari e prudenti, qualche fallo è nato più per la volontà di rifiatare che di conquistare palla.L’Udinese ha fatto un ottimo campionato e davanti a 25 mila spettatori, di cui almeno undicimila tifosi del Napoli, ha strappato un risultato di prestigio ai campioni d’Italia senza regalare nulla. Ma, a venti minuti dalla fine, quando ci si guarda in faccia (e anche l’arbitro Abisso aveva capito) non c’è stato altro da fare che attendere.che, peraltro, non sarebbe ancora concluso. La faccenda era già archiviata a gennaio. Dopo, la forbice è diventata sempre più larga. Ha vinto la squadra migliore, non(che pure è capocannoniere), né(che è stata la rivelazione della stagione nella sua funambolica imprendibilità). Ha vinto, che, come dice lui, ha aggiustato la squadra dopo cinque partenze che sembravano averla svuotata:. Sa il valore del lavoro e della fatica, perciò si è fatto dare un posto a Castel Volturno, dove il Napoli si allena, e ha vissuto, oltre che ai respiri della squadra, anche i respiri della terra. Non solo, non da solo, maCon un altro allenatore, e le premesse della vigilia, questa squadra sarebbe arrivatae non si ritroverebbe, oggi, con valori quadruplicati, calciatori come Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo, Rrahmani, Elmas.Probabilmente se ne andranno Zielinski e Lozano che hanno il contratto in scadenza nel 2024 e, se arriverà un’offerta sopra i cento milioni, anche. Ma non c’è da temere.chi ha creato valore e chi scoperto talenti a bassissimo costo.(se ne può fare anche con il calcio se si è bravi), dell’organizzazione, della responsabilità e della. Tutte qualità che oggi non si riconoscono solo ad una squadra di calcio del Sud, ma ad una città e ad un popolo in grado di fare il salto di qualità in tutti i campi.