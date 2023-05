DOPO LA PARTITA RIMANI SU CALCIOMERCATO.COM PER L'ANALISI DEL DIRETTORE GIANCARLO PADOVAN.





L'ora dello scudetto. Ildi Luciano, dopo il match point fallito in casa domenica contro la Salernitana, ha la possibilità questa seradi centrare ufficialmente un traguardo atteso per 33 anni, il terzo titolo di campione d'Italia:, alla Dacia Arena di Udine basterà un punto, quindi anche un pareggio, controdi Andrea, per vincere aritmeticamente il campionato, portandosi a +16 sulla Lazio seconda a cinque giornate dal termine e raggiungendo quota 80 punti. Attesa febbrile sia nella cittadina friulana, dove sono arrivati in esodo più di 10mila tifosi partenopei, che al Maradona di Napoli, tutto esaurito per assistere davanti ai maxi schermi all'inizio di una festa che manca dal 1990. Il Napoli ha rallentato nelle ultime giornate, vincendo solo due volte nelle ultime cinque, mentre l'Udinese, ormai salva, vuole rovinare la festa agli azzurri, che lanciano la coppia d'oro Osimhen-Kvaratskhelia, rispettivamente 21 e 12 gol fin qui.Il Napoli ha vinto 12 degli ultimi 13 confronti con l’Udinese in Serie A (1N) e in tutte le ultime sei gare di campionato contro i friulani ha segnato almeno due gol. L’ultima vittoria dell’Udinese in casa contro il Napoli in Serie A è datata 3 aprile 2016, con Luigi De Canio in panchina (3-1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Thereau, mentre per gli Azzurri segnò Higuain) – da allora cinque successi campani e un pareggio (1-1 nel dicembre 2019). Nell’ultimo anno tricolore (1989/90), il Napoli vinse di misura l’andata contro l’Udinese in casa (1-0) e poi pareggiò nella gara di ritorno a Udine (2-2, con gol di Maradona e Corradini per i campani, De Vitis e Mattei per i friulani). Il Napoli al termine di questa partita potrebbe laurearsi campione d’Italia matematicamente con cinque giornate d’anticipo: solo due squadre nell’era dei tre punti a vittoria ci sono riuscite finora (la Juventus 2018/19 e l’Inter 2006/07). Luciano Spalletti - che in carriera vanta 117 panchine in Serie A alla guida dell’Udinese – a 64 anni e 58 giorni, giovedì 4 maggio potrebbe diventare l’allenatore più anziano a vincere uno Scudetto nella Serie A a girone unico. Tutte le ultime cinque sconfitte in campionato dell’Udinese sono arrivate in trasferta: i friulani non perdono in casa in Serie A dal 15 gennaio contro il Bologna e in questa stagione alla Dacia Arena hanno battuto tutte e tre le squadre finora affrontate nelle prime sei posizioni della classifica attuale (Inter, Milan e Roma). Il Napoli ha vinto in tutte le ultime otto trasferte di campionato e in sette di queste non ha subito gol: gli Azzurri solo una volta nella loro storia sono arrivati a nove successi di fila fuori casa in Serie A, ma a cavallo di due tornei (con Sarri tra aprile e ottobre 2017). Lazar Samardzic, in gol nel match d’andata al Maradona, potrebbe essere coinvolto in 10 reti in questo campionato (finora cinque reti e quattro assist): sarebbe il più giovane in questo campionato a riuscirci (a nove c’è anche Hojlund). Evidente momento di flessione di Khvicha Kvaratskhelia, che da inizio aprile è il giocatore di movimento del Napoli che ha disputato più minuti in tutte le competizioni (552) senza partecipare ad alcun gol (zero tra reti e assist). Victor Osimhen, che non ha segnato nelle ultime tre presenze in Serie A e in questo campionato non è mai rimasto quattro gare di fila senza segnare, vanta quattro reti in quattro partite del torneo disputate contro l’Udinese (solo contro la Sampdoria, cinque gol, ha messo a referto più marcature).Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizizue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski.Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.