Oggi Luis Vinicio compie 90 anni. L'ex attaccante del Napoli è stato festeggiato dalla società e dai calciatori con grande affetto a Castel Volturno. Lo stesso Vinicio ha rilasciato delle dichiarazioni per Radio Kiss Kiss Napoli:



"Questo Napoli ha fatto una vittoria veramente eccezionale, ai ragazzi avevo detto di crederci per superare tutte le difficoltà. Come ha dimostrato la partita di ieri le cose sono a loro favore, loro devono mettere in campo tutto quello che hanno e pensare solo al campionato".