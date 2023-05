Vinicius Junior non sarà squalificato dopo l'espulsione in Valencia-Real Madrid di domenica scorsa al Mestalla. Il Comité de Competición della RFEF (il Giudice Sportivo spagnolo) ha annullato la sanzione disciplinare nei confronti del brasiliano, un po' come successo qualche settimana fa in Italia dopo gli insulti razzisti a Lukaku in Juve-Inter.



COMMENTI - Lo stesso organo ha disposto la chiusura della tribuna Mario Kempes del Mestalla per 5 turni, inoltre il Valencia dovrà pagare una multa di 45.000 euro. A Cope, Xavi, allenatore del Barcellona, ha commentato così l'annullamento della sentenza. "Sarò sincero, sono sorpreso che sia stato tolto il rosso a Vinicius. Mi sembra innegabile che abbia commesso un atto violento. Ho già detto chiaramente qual è la mia posizione sul razzismo ma qui credo che il rosso al brasiliano non c'entri nulla con quello".