Quello diè sicuramente un momento magico. Nonostante i risultati altalenanti del suol'attaccante brasiliano sta continuando ad esprimere partite e giocate di altissimo livello impossessandosi di uno spazio sempre più importante con la camiseta delle Merengues e arrivando a conquistare ancheIn vista della amichevoli di preparazione alla Coppa America del Brasile contro Panama e Repubblica Ceca in programma il 23 e 26 marzo,il commissario tecnico della Seleçao,a e, sebbene abbia giustamente predicato calma, lo stesso ct ha di fatto confermato per l'attaccante classe 2000 il ruolo di predestinato e nuova stella della nazionale verdeoro: "Non dobbiamo creare aspettative troppo alte, però Vinicius è un giocatore importante cheper crescere. Ha colpi e giocate ed è bravo nell'1 contro 1 e nell'attaccare lo spazio".. Vinicius ad inizio stagione faticava a trovare spazio non solo fra i titolari, ma perfino nella rosa a disposizione di. L'allenatore spagnolo, poi esonerato dal Real Madrid, spediva puntualmente Vinicius a giocare con il Real Madrid(la squadra B delle Merengues). L'arrivo di Solari è servito a ridare al'ex Flamengo fiducia e costanza, ripagata oggi sul campo con prestazioni sempre al top e in grado di fare la differenza.È innegabile, il progetto tecnico del Real Madrid è in fase di ricostruzione. L'addio diha interrotto un ciclo magico che ha portato le Merengues alla vittoria di 4 Champions di cui 3 consecutive negli ultimi 3 anni.la stella a cui affidarsi per ritornare subito sul tetto d'Europa. Lui più diil sogno di mercato che il patron Florentino Perez vorrebbe acquistare dal Paris Saint Germain.che con Vinicius spera di aver trovare ilIl Fenomeno, ovvero l'erede dell'ultima stella in grado di far alzare alla Seleçao la coppa dei Mondiali. E la prima convocazione di Tite ne è la riprova. Aspettando ildi sabato sera dove il Real sarà chiamato al riscatto dopo l'eliminazione, pesante, ma immeritata, subita ieri in Coppa del Re.