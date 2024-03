Vinicius continua a dividere. Parejo: 'Mi chiamano ubriaco ma io non attacco le persone'

, 34enne centrocampista e capitano del Villarreal che ha rinnovato il proprio contratto fino al 2026, ha parlato a El Larguero della recente firma ed è stato interpellato sul tema del momento in Spagna, ovvero il comportamento di Vinicius Junior del Real Madrid e il razzismo in Spagna."Mi sembra un giocatore straordinario, spettacolare, con colpi magnifici. Io non mi sono mai visto nella condizione di essere uno dei migliori al mondo nella squadra migliore del mondo con la gente che mi osanna. Ma penso che i giocatori debbano dedicarsi a giocare. Ci sono episodi in ogni partita, sembra che lui sia coinvolto in tutti, è un tema su cui lavorare".

"Quando giochi per il Real Madrid c'è sempre un'atmosfera speciale, se la prendono sempre con i giocatori,Non è necessario. Il calciatore deve essere al di sopra di queste situazioni. In certi comportamenti, Vini sbaglia".