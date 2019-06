Vinicius Jr fa sognare, non poco, i tifosi del Real Madrid. E non solo sul campo da calcio. Il giocatore brasiliano, infatti, ha aperto all'arrivo al Bernabeu di Mbappé, attaccante francese del PSG che è da tempo nei pensieri di Florentino Perez. Il numero uno delle Merengues sta continuando a lavorare sulla pista, con il club parigino che, però, continua a chiedere oltre 200 milioni di euro per l'ex Monaco.



'ARRIVERA' PRESTO' - Vincius, comunque, ha regalato un sogno ai tifosi con le sue parole a Telefoot, nelle quali ha aperto ad un arrivo imminente di Mbappé: ''Il suo futuro è al Real, penso che arriverà presto. Tutti i tifosi lo sognano e lo ammiro molto. Se arriverà sarà bellissimo''.