Vinicius Junior, che oggi è diventato ufficialmente cittadino spagnoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Celtic e ha giurato amore al Real Madrid: "Il Real Madrid e la città di Madrid mi hanno sempre dato molto, sono arrivato qui quando avevo 18 anni e ora ne ho 22, so che tanti mi vogliono molto bene. Io adoro stare a Madrid, così come la mia famiglia. Voglio rimanere qui a lungo".