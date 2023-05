Quattro persone sono state arrestate in Spagna nell'ambito delle indagini sul ritrovamento a fine gennaio, a Madrid, di un manichino impiccato che indossava la maglia dell'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior, ha riferito la polizia.



Questi arresti, come riporta l'Ansa, arrivano due giorni dopo nuovi insulti razzisti lanciati contro l'attaccante brasiliano durante una partita del campionato spagnolo, che hanno suscitato un'ondata di indignazione nel Paese e all'estero.



Il manichino con la maglia di Vinicius era stato trovato impiccato il 26 gennaio, giorno in cui il Real Madrid aveva battuto 3-1 l'Atlético Madrid nei quarti di finale della Coppa del Re, sotto uno striscione con la scritta "Madrid odia il Real".