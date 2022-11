Il centrocampista del Cagliari, Nicolas Viola ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non avevo mai avuto Liverani come allenatore, ma mi ha richiesto lui e sono felice. Innanzitutto ci siamo conosciuti come persone. Io mi definisco un play, amo fare il play; mi è sempre piaciuto giocare così, impostare, gestire il pallone, guidare. Ma mi adatto anche a fare la mezzala e mi piace. Sono partito lento, forse il fatto di non aver giocato tanto a Bologna un po’ ha influito. Ma lì arrivai a novembre, saltando tutta la preparazione. Giocai la prima volta a dicembre. Diciamo che la squadra era già assestata. Ma ringrazio sempre Mihajlovic. Io mi prendo sempre le responsabilità. Anche sui rigori? Siamo un paio che possiamo calciarli. Ma io di sicuro non mi tiro indietro. Mi sento maturo".