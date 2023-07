Non è andato benissimo l’impegno in terra serba di due giorni fa, la prima vera amichevole di livello per la Fiorentina. Anche perché, se prendi 5 gol (e potevano essere di più) in 18 minuti qualche cosa vorrà pur dire. Non che non siano mancati corposi alibi alla Fiorentina, arispetto agli avversari, fino alla tribolata vigilia con il volo annullato che ha costretto i Viola a partire il giorno della gara. Calcio di luglio, insomma, che conta meno di quello di agosto. Ma al netto di una condizione fisica obiettivamente non giudicabile, il match con lo Stella Rossa ha fatto emergere le stesse lacune, seppur in misura maggiore, messe in mostra durante la stagione appena passata., come ha sottolineato Biraghi, ma adesso la società ha la controprova di quel che manchi a questa squadra.Ok Sabiri, bene Arthur, benissimo Parisi. La campagna acquisti, per adesso, procede spedita e ha avuto il preciso scopo di puntellare quei reparti in cui forse era mancato qualcosa a livello numerico e anche di qualità. Al momento, però, la Fiorentina continua ad avere il fianco scoperto su 2-3 criticità. Le disattenzioni difensive continuano ad essere un limite piuttosto evidente e c’è bisogno di un centrale di affidamento su cui ricostruire le fondamenta del reparto dopo l’addio di Igor. la squadra, poi, fa una certa fatica a segnare ancora grande fatica a segnare e non sono casuali i continui sondaggi per un centravanti in chiave mercato. Ultimo ma non ultimo, il portiere. È indubbio che Pietro Terracciano sia un estremo difensore di sicura affidabilità, ma è altrettanto vero che, se la squadra vuol fare un salto di qualità, c’è bisogno anche di qualcosa di diverso.