Violamania: Atalanta nettamente superiore, ma almeno un replay sul gol di Lookman fatecelo vedere

Proviamo a fare un giochino. Prendiamo gli undici schieramenti titolari di Atalanta e Fiorentina e proviamo a stilare la lista dei giocatori dell'una che giocherebbero nell'altra. Il risultato appare più che scontato e, fra le fila dei viola,. Viceversa,. L'analisi delle semifinali di Coppa Italia sta tutta qui, nella nettissima differenza a livello tecnico che corre fra le due squadre. Il grande merito di Italiano, nel corso delle ultime tre stagioni, sta proprio qui: è riuscito a portare una squadra 'normale' a giocarsi impegni e appuntamenti di assoluto prestigio ben figurando anche contro avversari decisamente più dotati. Vuoi o non vuoi, però, alla lunga la qualità viene fuori e la Fiorentina esce con merito dal torneo.

Le idee di Italiano, appunto, quelle che hanno fatto la differenza in questo ciclo aperto dall'ex Spezia e che a giugno giungerà alla sua naturale conclusione. E questo anche perche ha mal digerito le dichiarazioni del tecnico nel post partita di ieri sera ("Volevamo evitare 30 minuti di agonia") a proposito della scelta di non far arretrare i suoi di un centimetro neppure nel momento in cui la squadra è rimasta in dieci in casa degli orobici. Colpe per l'uscita dalla Coppa Italia ne ha anche lui, ma resta il fatto che. E chissà che sarebbe accaduto a centravanti invertiti...

Snocciolati tutti i giusti meriti dell'Atalanta, resta un piccolo dubbio riguardo ad una situazione quantomeno curiosa che ha riguardato il gol che ha sancito il sorpasso dei nerazzurri nei confronti dei viola. Minuto 94, Scamacca parte in contropiede e serve Lookman in verticale che insacca, il gol viene inizialmente annullato per un fuorigioco che in tempo reale pare esserci, poi il VAR sconfessa la decisione del guardalinee e sancisce che il nigeriano parte dietro rispetto a Ranieri. La posizione è al limite, i frame sulle pagine di tifosi si rincorrono. Il gol è certamente regolare ma ci sorge una legittima domanda: