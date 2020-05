La Fiorentina sta già guardando al futuro, con la forte voglia di rinforzarsi e costruire una squadra competitiva da subito per lottare per le zone europee della classifica. In casa viola c’è la voglia di puntare da subito in alto, coLa Fiorentina, ormai da qualche anno ha delle difficoltà nel trovare la via del gol, con il solo Vlahovic ad invertire la tendenza. Belotti sarebbe il giocatore perfetto la viola di Commisso, che strizza sempre l’occhio alla Nazionale, dove il Gallo è un punto fisso, capace di segnare gol belli e pesanti e con il carisma per caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti difficili.Pradè sa bene che per dare una svolta alla Fiorentina servirà un grande investimento, con un bomber capace di cambiare faccia alla squadra e portarla in alto, un po’ come successe negli anni d’oro di Prandelli con Luca Toni. Il bomber emiliano trascinò a suon di gol la sua Fiorentina fino alla Champions League, meritandosi sul campo la Scarpa d’Oro e diventando con la maglia viola uno dei migliori attaccanti d’Europa.