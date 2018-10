È accaduto quello che si meritava: la favola a lieto fine.. Firenze, in fondo, a Cristiano vuole bene., da un anno a questa parte, fin da quando il difensore regalava la vittoria al Chievo, finendo nell'occhio del ciclone.. La telefonata di Corvino a Giuffredi gli ha cambiato la vita, così come Pioli, così come Davide., immagine di un'Italia che riparte sotto i colpi della nuova generazione, quella tanto criticata, ma che in fondo il talento ce l'ha. "", esatto. Palcoscenici e momenti diversi, ma sì, il paragone calza a pennello. L'apoteosi dell'uomo fatto da solo, grazie anche alla società che ci ha creduto quando ormai sembrava retrocesso in Serie B a suon di interrogativi e annate in chiaroscuro.. A Firenze arriva il Cagliari dell'altra faccia felice di questa sosta, Nicolò Barella, messo al centro del villaggio da Mancini. Come la chiesa,. Lui, Bernardeschi e Insigne compongono un tridente intrigante, che segna poco, magari per ora. Serve affinarlo, capire come riuscire a segnare.