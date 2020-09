La Fiorentina sta iniziando a muovere i primi passi importanti in questo strano calciomercato, iniziato ufficialmente solo 5 giorni fa, anche se la stagione è vicina alla ripresa.che è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia viola già dalla prossima settimana.Giacomo Bonaventura è il classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere dalla loro parte, vista la qualità e la duttilità che è in grado di coniugare. Centrocampista capace di giocare mezzala, trequartista o esterno, negli anni ha mostrato come sia stato capace di tenere a galla il Milan in tante occasioni grazie ai suoi gol e alle sue giocate, pur non giocando sempre titolare a causa di qualche acciacco di troppo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,, seguito ormai da tanto tempo, e l’arrivo dell’uruguagio non deve essere precluso da Bonaventura, visto che i due giocatori hanno ruoli e mansioni completamente differenti. L’ex Milan dovrà essere per i viola l’inizio del rafforzamento, non un caso sporadico di parametro zero preso in maniera intelligente.