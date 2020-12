In un anno maledetto per il mondo intero, anche la Fiorentina ha dovuto fare il conto con il Covid, con tantissimi giocatori e dirigenti positivi, che fortunatamente hanno superato il virus senza strascichi, non potendo abbracciare il presidente Commisso per molti mesi, confinato negli USA. Un anno iniziato in maniera claudicante, ma con una conclusione da sogno, da cui ripartire per il futuro.Il 2020 della Fiorentina è iniziato contro il Bologna al Dall’Ara, la prima di Beppe Iachini in panchina, con i viola riacciuffati al 95’ da Orsolini per l'1-1 finale. Visto che anche il 2021 inizierà contro il Bologna, vedere una vittoria contro i felsinei il 3 gennaio sarebbe sicuramente di buon auspicio. La gestione di Iachini, poi, ha perfettamente raggiunto il suo scopo, ovvero una tranquilla salvezza, raggiunta con alcune giornate d’anticipo, nello stranissimo calcio di luglio che quest’anno abbiamo dovuto vedere.Per risollevare la Fiorentina dal quartultimo posto è stato richiamato, condottiero di mille battaglie nel ciclo d’oro durante la presidenza Della Valle. Il tecnico di Orzinuovi ha preso i cocci rotti di una squadra malata, e con grande cura sta cercando di rimettere insieme i pezzi, ma i 5 punti raccolti in 7 partite non sono un risultato certo meraviglioso.