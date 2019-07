Il futuro di Federico Chiesa è diventato il grande tormentone dell’estate della Fiorentina e del calcio italiano. Il ragazzo in questa stagione ha attirato su di se l’attenzione di grandi club, e dopo l’Europeo Under 21 giocato da protagonista, è tornato al centro di tutte le indiscrezioni di mercato. Rocco Commisso ci ha messo del suo, perché da quando ha rilevato la Fiorentina dalla famiglia Della Valle, non ha perso un minuto per ribadire la sua assoluta volontà di trattenere il ragazzo, dichiarandosi pronto a rifiutare anche 100 milioni.



INCONTRO- La verità è che il nuovo patron viola dovrà fare i conti con la realtà, sedersi ad un tavolo con il ragazzo ed il padre Enrico, e cercare di capire la volontà del giocatore. La Fiorentina vuole tenere il suo gioiello e costruirgli una squadra divertente e competitiva intorno, ma la voglia di misurarsi con il grande calcio potrebbe essere forte, e sarebbe allora che la dirigenza gigliata dovrebbe fare un certosino lavoro di convincimento. Chiesa è molto legato alla maglia viola, è per questo che difficilmente porterà la Fiorentina al muro contro muro, anche se la sua volontà sarà decisiva.



JUVENTUS- Spettatrice interessata alla situazione è la Juventus, squadra con la quale il ragazzo ha da tempo un accordo, in attesa di sferrare l’assalto alla Fiorentina, una volta che il ragazzo uscirà allo scoperto. In mezzo a questa situazione di stallo si è messo anche Joe Barone, braccio destro di Commisso, che ieri ha parlato dal ritiro della Fiorentina. “Abbiamo visto un bambino di 12 anni malato che aveva una richiesta per noi, di non vendere Chiesa. Rocco Commisso gli ha promesso che lo accontenterà, ci tiene a queste situazioni e manterrà la promessa.” Tra promesse, sogni e ambizioni, l’unico capace di fare chiarezza è proprio Chiesa, quindi non ci resta che aspettare un suo segnale.