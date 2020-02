La sfuriata di Rocco Commisso dopo la sconfitta della sua Fiorentina contro la Juventus è ancora negli occhi di tutti, così come le lunghe polemiche, durate giorni e giorni, che hanno coinvolto Nedved, Barone, Lapo Elkann e tutto il mondo del calcio, con il patron viola decisamente seccato dal rivedibile uso del Var. Alle polemiche del tycoon italo-americano, altri hanno fatto seguito, accodandosi allo sdegno, Paulo Fonseca su tutti, alzando un vero e proprio polverone contro la classe arbitrale, alla quale ha provato a rispondere il solo Nicchi, utilizzando termini rivedibili per un dirigente del suo rango.



VITTORIA- Quella che sembra destinata a diventare un’arma a doppio taglio per la Fiorentina, con l’atteggiamento di Commisso che sarebbe potuto andare contro gli interessi della squadra viola, oggi è arrivata la prima vera vittoria del nuovo presidente viola, da quando è arrivato in riva all’Arno. Lui, che si è sempre posto come colui che poteva e voleva cambiare il calcio italiano, dopo tante polemiche e frasi ad effetto, ha visto la luce su una delle questioni che più gli stanno a cuore, ovvero la chiamata del così detto “challenge”. Con una nota ufficiale, infatti, la Figc ha illustrato come ci sia la volontà di aprire alla chiamata da parte delle panchine della revisione al Var, come succede per esempio nel tennis o nel volley.



APRIPISTA- Di questa battaglia, Rocco Commisso è stato un vero e proprio apripista a tutti gli altri che poi l’hanno seguito. Basta tornare al 31 Ottobre 2019, ad un evento organizzato da La Gazzetta dello Sport a Firenze, dove il presidente viola esplicò più volte la ferma volontà di portare avanti la battaglia dell’on field review: "forse è arrivato il momento che gli allenatori abbiano la possibilità di chiedere l’intervento del Var come avviene negli sport americani". La scelta della Figc di oggi, probabilmente non sarà dettata solo dalla richiesta del patron viola, ma probabilmente le lamentele urlate a gran voce, così come l’incontro con Gravina stesso, hanno iniziato a portare i frutti sperati, verso un calcio italiano più bello e più giusto.