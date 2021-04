. Il patron viola, che da tempo non vedeva i suoi ragazzi vincere, si è lasciato andare ad un festeggiamento vibrante dopo la seconda marcatura, ed una partita giocata sul filo del rasoio che ha visto la Fiorentina rischiare anche di crollare.Il patron, che dopo la sconfitta contro il Sassuolo aveva deciso di portare la squadra in ritiro e mantenere il silenzio stampa, ha giustamente deciso di continuare su questa linea fino a domenica, quando al Franchi arriverà la Juventus. Dopo un periodo così difficile, i tre punti arrivati ieri sembrano un vero e proprio salvagente per la proprietà americana, che sa benissimo di non poter sbagliare ancora in vista del futuro.In una partita brutta, sporca e cattiva, non poteva mancare il prezioso sigillo di Dusan Vlahovic, che ieri ha aperto le marcature con un chirurgico sinistro dal dischetto. Il serbo classe 2000 ha raggiunto quota 16 gol in campionato, e per la Fiorentina non ci era riuscito nessuno dai tempi di Giuseppe Rossi del ‘14/’15.