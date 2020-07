La Fiorentina ha vinto per 2-0 una partita delicata, che sulla carta sembrava indirizzata verso un pareggio triste, contro un Torino allo sbando, centrando la matematica salvezza vista la contemporanea sconfitta del Lecce. Sicuramente non è un traguardo di cui gioire, viste anche le premesse date dal cambio di società dell’estate scorsa, ma è un punto di partenza per un progetto sportivo sulla carta decisamente ambizioso, oltre che un miglioramento rispetto alla passata stagione, quando i viola si salvarono all’ultimo soffio in casa contro il Genoa.Un grande protagonista della Fiorentina post lockdown, che si sta guadagnando con il sudore ed il lavoro la meritata conferma, è sicuramente Patrick Cutrone.Cutrone è al terzo gol consecutivo, il quarto dalla ripresa, ed ha messo una firma importate sulla salvezza della Fiorentina con prestazioni convincenti, facendo sparire in poco tempo chi lo criticava e non ne voleva il riscatto, guadagnandosi un posto importante nella Fiorentina del futuro.Un altro giocatore che sta diventando un fattore decisivo, oltre che motivo di gioia in casa viola, è Christian Kouamè, tornato in campo dopo l’infortunio di novembre che l’ha tenuto fuori dai giochi per oltre 7 mesi. La prima rete della Fiorentina è stata considerata ufficialmente un autogol di Lyanco, ma la felicità negli occhi dell’ex Genoa dopo aver visto il pallone varcare la linea è sicuramente un altro punto di ripartenza per la Fiorentina del futuro, che potrà contare anche sulla versatilità e la qualità dell’ivoriano, su cui Pradè ha investito con decisione a gennaio.