A due settimane dalla vittoria casalinga contro la Juventus nell’ultima partita di campionato, e la conseguente qualificazione ai preliminari della prossima Conference League, la Fiorentina è pronta per programmare la prossima stagione: dal futuro di Vincenzo Italiano alla pianificazione del mercato estivo, saranno giorni importantissimi tutto il popolo viola. A metà settimana ci sarà l'incontro chiave tra il direttore viola Joe Barone, che rientrerà dagli Stati Uniti nella giornata di mercoledi, e il tecnico viola, rimasto a Firenze posticipando le proprie vacanze in attesa di questo faccia a faccia. Prima ancora di parlare di campo, e di compre provare a riuscire a rinforzare questa rosa, dovrà esserci un confronto, appuntamento fondamentale per capire se volontà e ambizioni dell'allenatore gigliato coincidono con quelle del club.



IL CONTRATTO – Uno dei primi nodi da sciogliere sarà sicuramente quello legato al contratto dell’ex tecnico dello Spezia. Italiano ha un contratto in scadenza nel 2023, con un'opzione di rinnovo a favore della Fiorentina fino al 2024 che però al momento il club non sembra aver intenzione di esercitare. Dopo il raggiungimento del traguardo europeo, frutto di una stagione piena di gioie ma anche di tanti rimpianti, l’allenatore ed il suo staff vorranno sicuramente rivedere il contratto che li lega ai viola: serviranno maggiori garanzie sia dal punto di vista economico che da quello della lunghezza del rapporto. Qui il primo ostacolo. Il sentore è che in caso di un mancato accordo sul prolungamento del contratto potrebbe allontanare Italiano da Firenze e dalla Fiorentina. Al momento però non ci sono preoccupazioni: la società è conscia del lavoro del tecnico e, a meno di clamorosi colpi di scena, vorrà far di tutto per trattenerlo ancora a lungo. In secondo luogo importante sarà garantire ad Italiano una squadra competitiva, ed il mercato estivo cade a pennello. Dopo gli addii ad Odriozola e Torreira, pilastri dello scacchiere gigliato, la dirigenza dovrà accontentare il tecnico garantendogli una rosa all’altezza del triplo impegno settimanale.



MERCATO - Italiano è alla ricerca, anche forse giustamente, di ulteriori rassicurazioni in merito alla rosa a disposizione per la prossima stagione. Durante il vertice con Barone e Pradè si parlerà di quale Fiorentina uscirà dal prossimo mercato: il tecnico vorrebbe avere una squadra rinforzata in ogni reparto rispetto a quella avuta nell’ultima stagione, una squadra che sia in grado di affrontare al meglio tutte le competizioni. Grande valore ha la Conference League, competizione che il tecnico vorrebbe provare a vincere ma che sarà da conquistare con il playoff di agosto. Sul tavolo verranno messi nomi e si parlerà anche delle trattative da stringere o mollare. Tra cessioni imminenti, Milenkovic su tutti, e acquisti obbligatori, almeno 5/6 per essere al livello richiesto, comincia una delle settimana più importanti della Fiorentina di Rocco Commisso