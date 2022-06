Il Monza cerca un portiere sul mercato. Dopo aver riscattato Di Gregorio (piace al Sassuolo) dall'Inter, nel mirino c'è Alessio Cragno del Cagliari, che interessa pure alla Fiorentina. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per l'attacco dei brianzoli neo-promossi in Serie A spunta il nome di Mattia Destro, svincolatosi a parametro zero dal Genoa.