"Vincenzo, ma ti rendi conto? Uno pensa che queste cose esitano solamente a teatro, nei film, nei sogni. E invece..."



Una Fiorentina che inizia alla maniera di Rocco. Uno show nel cuore di New York, quando in America è ormai pomeriggio inoltrato. Commisso conferma Montella: parole di stima e la carica per iniziare una nuova era. Comunicati e modo di comunicare che rispecchiano una grande azienda, poi lo spettacolo a Nasdaq. Maxischermi che annunciano il tecnico e rassicurazioni. Sembra davvero di sognare, la Fiorentina proiettata in un universo che fino a questo momento non le era appartenuto. Internazionale. Tutto in diretta.



Dalle parole alla scrivania. Perché oggi avverrà l'ultimo confronto tra Commisso e Montella, poi l'Aeroplanino volerà in Italia per pianificare le esigenze tecniche insieme a Daniele Pradè. C'è da costruire una squadra, capire chi vuole e chi deve rimanere. Comprendere le necessità, i budget, dettare una strategia. Tanti punti interrogativi circondano la rosa. L'organigramma è ancora in fase di definizione ma urge muoversi, perché le altre non aspettano e, per concretizzare i fatti, serve tempo. Di fatto, è da oggi che la Viola apre il proprio percorso di organizzazione e pianificazione.



Dalla scrivania al campo. Montella, come vorrà impostare la propria Fiorentina? Dopo essere stato confermato - perché 'Rocco non licenzia nessuno' - dovrà probabilmente fare a meno di Veretout, mentre Chiesa è uno scenario da valutare. Commisso vorrebbe tenerlo, ma di contro c'è la volontà del giocare. E c'è anche un mercato che non risparmia nessuno. Cederlo subito potrebbe essere un autogol, ma è anche vero che l'italoamericano non è venuto per scherzare. Quindi, anche se dovesse uscire Chiesa, siamo sicuri che investirebbe per lenire la ferita.