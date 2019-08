La Fiorentina è ancora alla ricerca dei profili di spessore ed esperienza che possano rinforzare la rosa, che in questo momento è ancora un cantiere aperto, soprattutto nella zona del centrocampo. Dopo aver sistemato la difesa, con Dragowski che presto firmerà un rinnovo di contratto con adeguamento di ingaggio, e l’ingaggio di Lirola, che sopperisce all’atavica mancanza del terzino destro, che si uniscono a Pezzella, Milenkovic e Biraghi, che rappresentano il blocco storico, è la linea mediana che necessita i maggiori interventi.



CUORE - Gli uomini mercato viola Pradè e Barone sono alla ricerca di profili capaci di dare esperienza, quantità e qualità a un gruppo giovane e di grande talento com'è quello viola. I nomi che sono balenati in testa agli operatori di mercato della Fiorentina sono stati due: Daniele De Rossi e Radja Nainggolan, che saranno anche due grandi rimpianti per il futuro viola. Entrambi i giocatori sono sfumati per la Fiorentina, per una scelta di cuore, nonostante fossero molto allettati dalla proposta viola. De Rossi aveva deciso di continuare la propria carriera in viola, ma ha avuto dei pesanti ripensamenti, non volendo tradire la propria gente, i tifosi della Roma, firmando poi per il Boca Juniors. Il motivo del Ninja, invece, è molto più delicato, vista la malattia della moglie che l’hanno portato a optare per il ritorno a Cagliari, città natale della compagnia e dove i due si sono conosciuti.



FUTURO- Le ambizioni del progetto viola, visti i profili dei due giocatori, sembrano essere di alto livello, visto anche che le mosse degli uomini di mercato della Fiorentina erano state perfette per modi e tempi. Non è stato né il campo né il progetto a far sfumare i due obbiettivi, ma situazioni extra calcistiche, tipiche di giocatori di grande carisma, sulle quali i viola non potevano avere margini di manovra. Nonostante i due giocatori avrebbero dato un grandissimo aiuto alla costruzione della nuova Fiorentina, il futuro sembra comunque roseo, vista la ferma volontà di Pradè di costruire una squadra competitiva e divertente, partendo da grandi uomini, prima che calciatori, con grande cuore.