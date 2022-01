Una reazione era richiesta, una reazione è arrivata: battere a domicilio il Napoli (incerottato) per 2-5 (risultato severo) è sufficiente a. Intendiamoci:. I gol del Napoli e l'espulsione discaturiscono da errori incomprensibili, la Fiorentina ha un problema grosso in difesa, ma finché segnerà un numero uguale o superiore di gol la stagione rimarrà positiva. La buona notizia è che nei quarti di finale dovrà giocare per forza...Una prestazione così disastrosa non si vedeva dai tempi del povero Loris in finale di Champions 2018 contro il Real. Ok il rientro dall'infortunio, ok il fiato sul collo di Terracciano che ormai si è preso la porta viola, maGuarda caso, due delle cose che Italiano chiede ai propri numeri 1... Stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti, consapevoli che l'addio entro fine stagione è ormai una cosa da mettere in conto.Recupero inoltrato, Ruiz fa fallo tattico su Torreira ma nel frattemposi invola in campo aperto verso la porta del Napoli, pronto a chiudere la gara:Poi il Napoli, in 9, segna il 2-2. A norma di regolamento,, quindi Ayroldi deve aver pensato che quella di Ikoné non lo fosse. E da parte mia ci sono grossi dubbi su questo... Avrebbe potuto condannare la Fiorentina a giocarsi tutto ai rigori, di sicuro ha costretto i gigliati (dal canto loro molto ingenui nel subire gol in quel modo all'ultimo) a 30' aggiuntivi, in 10, che dovranno essere smaltiti in vista di lunedì, quando al Franchi arriverà il Genoa.Terracciano, Maleh, Ikoné,, Bonaventura. Ottimi segnali da tutti quanti, la prima scarica di pallottole da parte del polacco che "risponde" a Vlahovic, le fiammate di Ikoné, l'intelligenza e la freschezza delle mezzali., in particolare,. E che dire di Biraghi e, capitano e vice di questo gruppo, decisivi nella serata di Napoli, dove un anno fa la Fiorentina di Prandelli aveva recitato il de profundis naufragando 6-0. Adesso l'Atalanta ai quarti, a tre partite dalla finale: