Violamania: due finali europee di fila, ma quando ci ricapita? Ora però va interrotto un digiuno di oltre vent’anni

Comunque vada. Perché da queste parti non capita tutti i giorni giocarsi una partita che vale un trofeo, ancora meno giocare due finali europee consecutive (era successo solo un’altra volta sessant’anni fa), non capita tutti i giorni poter festeggiare un trofeo. E purtroppo la Fiorentina si trova nel periodo più lungo nella sua storia senza aver festeggiato trofei. Basti pensare che l’ultima coppa alzata dalla Fiorentinaquando in Italia c’erano ancora le lire e un giovanissimo Roberto Mancini guidava una viola che festeggiava con l’odore del fallimento dietro l’angolo. Una vita fa.

La Fiorentina il 29 maggio ha un vero e proprio appuntamento con la storia, in una stagione incredibile sotto ogni punto di vista. L’obiettivo è quello di provare a chiudere un cerchio e regalare un trofeo da dedicare anche a chi purtroppo non c’è più. Di fronte ci sarà l’Olympiacos o l’Aston Villa, poco importa. Quel che è certo è che la Fiorentina parte per la Grecia superando il Club Brugge con un bagaglio carico di grinta, ambizioni e consapevolezze. Perché la squadra vista stasera

Più forti di un momento non brillantissimo in termini di forma, più forti di un infortunio ad uno degli uomini chiave come Bonaventura, più forti di una sfortuna nera che ha fatto colpirella viola in una serata che iniziava ad assumere i contorni dell’incubo. Un incubo che l’eroe neanche più tanto a sorpresa Nzola ha trasformato in un sogno. E adesso la speranza è che il risveglio sia dolce il 29 maggio ad Atene. Anche se, comunque andrà,