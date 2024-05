Fiorentina, Pradè: 'È per Joe Barone, gliel'avevamo promesso. Italiano? Rapporto indelebile, lo amiamo'

Daniele, ds della, ha commentato l'approdo dei suoi alla finale di. Ecco le sue parole a Sky Sport.. Viviamo di questo, per regalare cose al presidente, ai tifosi, alle nostre famiglie.... Siamo felicissimi. E festeggiare sotto la curva è meraviglioso. Di partite in Europa ne ho fatte tante ma uno stadio con questa bolgia è difficile trovarlo. Partita davvero incredibile".

"Lucas è une oggi ha dimostrato di avere gliveri, dopo che avevamo sbagliato gli ultimi cinque rigori. Quest'anno è veramente incredibile per pali e traverse... Siamo in media Scudetto"."Ora è il momento meno opportuno per parlarne ma: percorsocome lo era da Barone".