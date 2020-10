Federico Chiesa è un giocatore della Juventus, finalmente. Il valore tecnico del giocatore è indiscutibile, ma la telenovela che si stava trascinando da due anni a questa parte doveva trovare una conclusione, in modo da poter chiudere un capitolo della carriera del ragazzo, e soprattutto del progetto della Fiorentina.Federico Chiesa, che a certi livelli è ancora un giocatore tutto da dimostrare, non ha voluto ascoltare mai nessuna reale proposta della Fiorentina per rinnovare il contratto, con gli orecchi puntati solo a Torino, riuscendo a coronare il suo sogno all’ultimo giorno di mercato, garantendo però alla Fiorentina un tesoretto importante, oltre 50 milioni di euro.La Fiorentina adesso ha un obbiettivo importante, rendere utile la cessione del migliore giocatore in rosa, per il presente e per il futuro. Pradè e Barone hanno l’obbiettivo nel breve-medio periodo di fare grande la Fiorentina, e una cessione come quella di Chiesa può essere una pietra miliare per la costruzione di una grande squadra, con il processo che già è iniziato in questa stagione.