Un conto è chiudere senza motivazioni. Un altro è farlo in modo indegno. Ma, probabilmente, quello che si è visto è il reale valore della squadra senza i suoi punti cardine: naturalmente accresciuto, fotocopia comunque di ciò che sono le alternative. Una squadra parrocchiale, da ciò che si è visto. Cambi terminati al 45’, nessun giovane della Primavera lanciato durante l’arco della stagione, giocatori fuori ruolo e fuori luogo, come Olivera e Cristoforo. Urge ripartire da loro, dalla loro cessione.



Esatto, ci sono calciatori che si trovano a Firenze per caso. Questo dobbiamo augurarci. La panchina è tutta da rifare, i titolari da migliorare, iniziando dal mancato riscatto di Sportiello: una delusione, in primis per il sottoscritto che ci puntava tanto. Tralasciamo la partita, fa ancora più male. E concentriamoci sul futuro, cercando di non ripetere un’altra annata, che sarebbe la terza, senza coppe europee. Elementi da rispedire al mittente, altri di cui disfarsi. Sarà un’estate torrida: speriamo bene.



Pioli, contro il Milan, mi ha deluso. Ha dimostrato, tra alti e bassi, di saperci fare, specialmente a livello umano, dove si è rivelato impeccabile. Via, ci sono ricaduto: non dobbiamo parlare della partita, che al gol di Kalinic si è levato in cielo anche un arcobaleno. Non viola, però, come auspicato da Cognigni per l’anno corrente. Niente scorie, adesso la palla passa dietro alle scrivanie: Badelj è il primo nodo, tutto questo rimandare però non lascia ben presagire.



Simeone è in crescita, si è finalmente sbloccato dalla nemesi tecnica. Chiesa deve essere un punto fermo, così come Pezzella e Milenkovic. Stesso discorso per Veretout e Benassi, quest'ultimo inchiodato dal costo del cartellino, equazione che vale anche per Saponara. E poi, come detto, il centrocampista croato. L'ossatura c'è, mancano un esterno d'attacco e un rinforzo alla difesa. Questo per quanto riguarda l'undici base.

Non ripensate alla partita, a una prestazione indegna e imbarazzante.. Nascondersi è già stato fatto a più riprese, negli anni, e non ha portato a niente.