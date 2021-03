La notizia delle dimissioni diha scosso l’ambiente viola, con laancora a caccia della salvezza e in lotta per non rimanere impantanata nelle zone più basse della classifica. Viene da chiedersi, quindi, cosa abbia spinto un maestro di calcio come Prandelli, che nonostante gli alti e i bassi stava portando avanti un cammino di crescita, a lasciare la barca a dieci partite dalla fine.Che qualcosa non stesse andando bene si era capito già dopo la vittoria di Benevento, con Prandelli che si era definito “stanco e svuotato”, per poi arrivare al punto di non ritorno dopo la sfida contro il Milan, quando l’allenatore ha lasciato lo stadio dopo la gara, senza rilasciare interviste.Cesare è un uomo, con tutte le difficoltà che consegue questa esistenza, e non ha alcun timore nel parlarne serenamente, non ha niente di cui vergognarsi. Non vuole ostentare forza, vuole far capire le sue emozioni.Il futuro di Prandelli è lontano dalle panchine, sicuramente avrà bisogno di tempo per riprendersi da un momento personale molto complesso, e nessuno ha voglia di mettere ulteriori pressioni ad un uomo che ha avuto il coraggio di mettersi a nudo. Quello della Fiorentina è sicuramente più in discussione, visto che