L’ingarbugliato triangolo tra Federico Chiesa, Fiorentina e Juventus è destinato ad andare molto avanti. Dopo un mese di silenzio totale, da quando il giocatore è rientrato in gruppo, raggiungendo Commisso e Barone in America, la tempesta ha preso forma ed ha imperversato in casa viola. Il mal di pancia del ragazzo c’è, così come la voglia di misurarsi in un palcoscenico di livello superiore rispetto a quello che la Fiorentina può regalare nell’ immediato, ma c’è anche la volontà di lasciare la squadra e la città che lo hanno cresciuto nel miglior modo possibile.



MURO- Chiesa è perfettamente conscio del fatto che un modo per liberarsi della Fiorentina in breve tempo c’è, ovvero quello di arrivare al famoso muro contro muro, esponendosi pubblicamente contro la maglia viola, ma è un gesto che il ragazzo non vuole fare. In questo momento si trova in uno scomodo limbo, con la Juventus che continua a corteggiarlo e la Fiorentina che sta cercando di fare muro intorno a lui, per chiudere ogni spiraglio dall’esterno, cercando disperatamente di trattenere il ragazzo almeno per un anno.



INGAGGIO- La Fiorentina si giocherà a breve la carta dell’aumento di ingaggio, visto che a breve incontrerà il padre Enrico, agente del giocatore. I viola sono pronti a mettere sul piatto un rinnovo di contratto fino al 2023, con al giocatore uno stipendio da 3.5 milioni di euro annui, cifra che si potrebbe avvicinare allo stipendio proposto dai bianconeri. Da capire se la proprietà viola strizzerà l’occhio ai Chiesa per una cessione la prossima stagione, o se spera di convincere il ragazzo a rimanere in futuro grazie al progetto tecnico, che per la verità è ancora molto spento. La partita a scacchi è già in corso, vedremo chi riuscirà a portarla a casa.